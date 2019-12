Já depois de os ‘encarnados’ terem assegurado na quarta-feira a continuidade em prova, ao vencerem na Luz o Sporting de Braga por 2-1, os ‘dragões’, segundos classificados da Liga a quatro pontos do líder Benfica, não vão querer ficar atrás e vão procurar ultrapassar outra equipa do escalão principal, que na última jornada do campeonato foi goleada em casa pelo Sporting, já afastado da Taça, por 4-0.

Os oitavos de final da Taça conhecem o seu epílogo com a receção do Famalicão, a equipa sensação no arranque da I Liga, ao Mafra, equipa da II Liga.

Resultados dos oitavos de final da Taça de Portugal:

- Terça-feira, 17 dez:

Académico Viseu (II) (+) - Desportivo de Chaves (II), 1-0

(+) Varzim (II) – Anadia (CP), 1-1 (2-1 ap)

AC Marinhense (CP) – (+) Rio Ave (I), 0-2

- Quarta-feira, 18 dez:

Sertanense (CP) – (+) Canelas 2010 (CP), 0-1

(+) Paços de Ferreira (I) - Sporting de Espinho (CP), 3-0

(+) Benfica (I) – Sporting de Braga (I), 2-1

- Quinta-feira, 19 dez:

FC Porto (I) – Santa Clara (I), 19:15.

Famalicão (I) – Mafra (II), 20:30.

(+) Apurados para os quartos de final da Taça de Portugal.