Este domingo, 9 de dezembro, chega ao fim a 59ª Taça dos Libertadores da América. A segunda mão da final da Taça dos Libertadores será disputada em Madrid, capital espanhola, e terá como palco do epicentro o estádio Santiago Bernabéu, “casa” do Real de Madrid. Ali entram em campo os históricos e rivais clubes argentinos, River Plate e Boca Juniores, depois do 2-2 registado na Bombonera, no passado dia 11 de novembro, encontro da 1ª mão.

Ou seja, a principal competição de futebol entre equipas sul-americanas criada em 1960, então batizada Copa Campeones de América (Taça dos Campeões da América) e que rapidamente ganhou o nome de Taça dos Libertadores para homenagear os heróis como Simon Bolívar, José de San Martín, José Artigas, Bernardo O’Higgins e tantos outros que lutaram pela independência dos países sul-americanos, disputa-se na capital de um dos impérios de que esses mesmos povos se “libertaram” nos séculos XIX e XX.

Uma mudança de palco que fez com que vários sites batizassem a final como “Copa Conquistadores de América”.

O adiamento, por questões de segurança, da 2ª mão (24 de novembro) prevista para o Estádio Monumental Nunez, palco dos jogos do River Plate (e da seleção argentina), na Av. Presidente Figueroa Alcorta, no bairro de Belgrano, e a polémica que se seguiu, levou a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a mudar a final entre os dois clubes argentino, Boca e River, emblemas vizinhos, que nasceram no mesmo bairro em Buenos Aires, para 10 mil quilómetros de distância. Para Espanha.

Madrid, testemunhará, assim, o fim do modelo desta competição tal como tem sido conhecido com finais a duas mãos.

Para o ano a competição que junta 32 clubes que ajudam a explicar a implementação do futebol na América Latina terá uma final, tal como sucede com as competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). Santiago será a primeira sede da final de partida única da Libertadores, com a capital chilena a receber o evento no dia 23 de novembro de 2019.

O vencedor da edição 2018 da Taça dos Libertadores da América receberá seis milhões de dólares (5,2 milhões de euros), o dobro do que ganhou o Grémio, campeão no ano passado.