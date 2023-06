O avançado ‘azul e branco’ marcou dois golos na primeira parte, aos 34 e 39 minutos, chegando ao terceiro aos 56, já depois de a formação anfitriã ter reduzido a desvantagem.

Taremi viria a ser substituído aos 75 minutos, quando os iranianos já venciam por 4-1.

Com as duas goleadas recentes, o Irão lidera o Grupo B, com seis pontos, mais três do que o Quirguistão, enquanto o Afeganistão ainda não pontuou.

No Grupo B, lidera o Uzbequistão, com seis pontos.