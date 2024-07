Autor de 91 golos e 47 assistências em 182 jogos nas últimas quatro épocas, o ponta de lança, de 31 anos, não chegou a acordo para renovar com os ‘dragões’ e rumou a custo zero aos ‘nerazzurri’, terminando a ligação ao futebol nacional com sete conquistas – um campeonato, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga – e o estatuto de melhor marcador da I Liga em 2022/23, após já ter despontado no Rio Ave (2019/20).

“Estou muito feliz por estar cá. É um sonho que se tornou realidade e tenho de dizer que este é o momento mais feliz da minha vida. A Liga italiana é uma das mais prestigiantes do mundo e tentarei dar o meu melhor, como sempre fiz até agora”, vincou, citado pelos meios do Inter Milão, vencedor do campeonato e da Supertaça de Itália na última época.

Terceiro melhor marcador de sempre da seleção do Irão, com 50 golos em 85 encontros, Taremi tinha custado 4,73 milhões de euros ao FC Porto no verão de 2020, mas repete agora as pisadas dos outrora influentes Marcano – acabaria por regressar em 2019/20 -, Brahimi, Herrera, Aboubakar, Marega, Mbemba ou Uribe, que também abandonaram os ‘dragões’ em fim de contrato nas últimas temporadas, saindo a custo zero.