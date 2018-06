A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, vai falhar os Jogos do Mediterrâneo que estão a decorrer em Tarragona, Espanha, confirmou a Federação Portuguesa de Judo (FPJ).

“Não vai estar [nos Jogos do Mediterrâneo], mas não é por lesão. Em causa está a gestão da carga de treino da Telma que vai ter provas de qualificação olímpica importantes”, disse à agência Lusa o diretor de formação da FPJ, José Robalo.

Telma Monteiro terminou recentemente um estágio no Japão e em breve vai competir nos Grandes Prémios de Zagreb (27-29 de julho) e Budapeste (10-12 agosto).

A 18.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, que se se estende até 01 de julho, vai marcar a estreia de uma comitiva portuguesa, sob a égide do Comité Olímpico de Portugal, sendo que as classificações não contam para qualificação olímpica.

Numa nota publicada esta manhã na sua página das redes sociais, Telma Monteiro apontava: “O estágio no Japão terminou e já estou de volta a casa. Tóquio 2020 está já ali? E as próximas competições já contam para o apuramento olímpico”.

Portugal, que é um dos 26 países participantes nos Jogos do Mediterrâneo, estando representado em Tarragona por 233 atletas, em 29 modalidades.