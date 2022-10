Eram apenas rumores, mas hoje foram esclarecidos por Ten Haag, treinador do Manchester United: Cristiano Ronaldo recusou-se a entrar na última partida dos red devils, diante do Tottenham. O treinador holandês respondeu com um simbólico "sim" à questão, diz que o jogador continuar a ser "importante para o plantel", mas também deixou avisos ao avançado de 37 anos.

"Eu é que sou o treinador, sou o responsável e tenho de definir padrões e valores e tenho de controlá-los. Depois do jogo com o Rayo Vallecano [na pré-época, quando alguns jogadores deixaram o estádio mais cedo], disse-lhe que foi inaceitável e ele não foi o único, é a segunda vez e tem de haver consequências. Foi o que fizemos. Vamos sentir a falta dele, mas é importante para a atitude e mentalidade do grupo e agora temos de nos focar no Chelsea, que é o mais importante", disse o treinador.