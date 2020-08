“Após ponderar os fatores inerentes à circunstância especial em que vivemos, decidi não viajar para Nova Iorque, para disputar o Open dos Estados Unidos”, refere Simona Halep, acrescentando que coloca sempre “a saúde no centro da decisão”.

O anúncio da desistência do US Open ocorre após Simona Halep, vencedora de Wimbledon em 2019, ter conquistado no domingo o seu 21.º título do circuito, ao vencer o torneio de Praga, frente à belga Elise Mertens, por 6-2 e 7-5.

O Open de Praga foi o segundo torneio europeu depois da interrupção da modalidade devido à pandemia de covid-19, uma semana após o torneio de Palermo, em Itália, que Simona Halep também venceu.

Halep, de 28 anos, é a sexta tenista do ‘top 10′ do WTA a desistir da deslocação a Nova Iorque, após a australiana Ashleigh Barty, líder da hierarquia mundial, a ucraniana Elina Svitolina (n.º 5), a canadiana Bianca Andreescu (n.º6), campeã em título, a holandesa Kiki Bertens (n.º7) e a suíça Belinda Bencic (n.º8).

A edição de 2020 do Open dos Estados Unidos, a decorrer de 31 de agosto a 13 de setembro, não irá contar com três das quatro finalistas da edição de 2019, nomeadamente Belinda Bencic, Bianca Andreescu e Elena Svitolina.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.