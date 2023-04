Alcaraz chegou ao terceiro título do ano e nono carreira com uma vitória por 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e vinte minutos de jogo.

O tenista espanhol não tinha até hoje conseguido revalidar um título e sucedeu a Rafael Nadal como o último tenista a repetir a vitória em Barcelona, depois de o maiorquino o ter feito pela derradeira vez em 2016, 2017 e 2018.

Nadal é, aliás, recordista de títulos no torneio, com 12 conquistas, entre 2005 e 2009, cinco consecutivas, 2011 e 2013, três, e 2016 e 2018, mais três, e 2021, mais uma.

A vitória de hoje de Alcaraz sucede às conquistas este ano do tenista de 19 anos no Masters 1000 de Indian Wells e no torneio de Buenos Aires.

Tsitsipas, de 24 anos, tentava o seu primeiro título na época e também o primeiro em Barcelona, onde tinha já perdido anteriormente diante de Rafael Nadal, nas finais de 2018 e 2021.