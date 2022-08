Durante uma partida dos oitavos-de-final do Challenger de Lexington, no Kentucky, Estados Unidos da América, que opôs o tenista chinês Juncheng Shang ao cazaque Mikhail Kukushkin, um dos apanha-bolas sentiu-se mal devido às elevadas temperaturas.

Shang apercebeu-se e interrompeu a partida para prestar assistência ao jovem, levando-o mesmo ao colo para um lugar à sombra, garantindo que este se estava a sentir melhor.

O momento foi registado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais.

À ação de louvar por parte do jovem atleta de 17 anos, atual número 344 no ranking ATP, que mereceu do público, juntou-se ainda uma vitória que permite ao tenista chinês alcançar os quartos-de-final do torneio.