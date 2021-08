No Sea Forest Waterways, a canoísta, de 33 anos, completou a prova em 1.52,557 minutos, a 541 milésimos de segundo da húngara Danuta Kozak, com cinco medalhas de ouro no currículo olímpico, e batendo rivais campeãs da Europa e do mundo.

Recorde-se que apenas as duas mais rápidas garantiam um lugar na final, que se disputa esta madrugada pelas 04h29 (Lisboa).

Teresa Portela tinha admitido esta terça-feira que a qualificação para a final de K1 500 metros seria "muito difícil", mas que gostava de ser "bem-sucedida".

“Fiz sempre esta distância nos Jogos Olímpicos, pelo que quero deixar a minha marca mais uma vez. Evitar os quartos de final faz com que me poupe para a semifinal. Quero desfrutar e logo verei o que acontece, mas não tenho uma expectativa concreta”, admitiu.

Em K1 500 metros, Teres Portela tinha como melhor resultado o 11.º lugar no Rio2016 e em Londres2012, somando ainda um 14.º em Pequim2008, na sua estreia olímpica.

Teresa Portela terminou, na terça-feira, a prova de K1 200 metros de Tóquio2020, para a qual se preparou e apurou, em 10.º lugar.