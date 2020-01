"Começar no pódio é sempre bom. A estreia numa nova equipa nunca é fácil", disse Ogier, que já tinha ganho em Monte Carlo com três construtores diferentes (Citroën, VW e Ford).

O finlandês Esapekka Lappi (Ford Fiesta) foi o quarto classificado, já a 3.09 minutos do vencedor, com o estreante finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), de 19 anos, em quinto, a 4.17,2 minutos de Neuville.

Este último dia de prova foi madrasto para o francês Sébastien Loeb (Hyundai i20), que caiu de quarto a sexto depois de uma má escolha de pneus e de um erro na penúltima especial.

Com estes resultados, Neuville é o primeiro líder do campeonato, com 30 pontos, com Ogier em segundo, com 22 e Elfyn Evans em terceiro, com 17.

Nos construtores, a Hyundai lidera, com 35 pontos, seguida da Toyota, com 33 e da Ford, com 20.

No WRC2 a vitória coube ao norueguês Mads Ostberg (Citroën C3 R5), com o italiano Eric Camilli (Citroën C3 R2) a vencer o WRC3.

A próxima prova é o Rali da Suécia, de 13 a 16 de fevereiro.