O médio de 21 anos, emprestado aos beirões pelo Benfica, foi castigado, e multado em 82 euros, pelo “uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade”.

O lance reporta ao golo marcado pelo Tondela aos 71 minutos, assistido por Dantas, em que este “fez um gesto obsceno, com as mãos nos genitais, em direção aos adeptos do Sporting”.

Este gesto levou, depois, a “cânticos ofensivos dos adeptos dirigidos ao jogador”, segundo o relatório de policiamento desportivo citado pelo Conselho de Disciplina.

O mapa hoje divulgado incluiu ainda um castigo de um jogo para o treinador de guarda-redes do Gil Vicente, Paulo Lobo, ao adjunto do Moreirense, Rui Mota, e ao médio cabo-verdiano Kevin Pina, do ‘secundário’ Desportivo de Chaves, neste caso por palavras insultuosas dirigidas a um adversário.