O piloto português rodou sempre na cauda do pelotão, prejudicado pelo facto de os Honda terem mais peso extra do que os seus adversários.

“Se me dissessem que ia estar nesta posição, não acreditaria. Mas a realidade é que não temos conseguido fazer frente a uma série de adversidades. A partir do momento em que o andamento está muito aquém dos outros adversários, ficamos condicionados desde cedo. É desolador”, começou por explicar o piloto português, após a quarta ronda do campeonato.

O piloto português tem sentido dificuldades em encontrar o melhor equilíbrio no seu Civic, tal como acontece com o seu companheiro de equipa, o húngaro Attila Tassi.

“Continuámos a ter problemas e a não conseguir extrair do carro todo o seu potencial. Foi muito duro, frustrante e desanimador, até porque vamos para Vila Real e este cenário não me deixa confortável. Mas vamos ter de continuar a procurar o nosso caminho e acreditar que as coisas se vão compor”, concluiu Tiago Monteiro.

O belga Giles Magnus (Audi) e o espanhol Mikel Azcona (Hyundai) foram os vencedores das duas corridas de hoje.

No campeonato, Azcona lidera, com 129 pontos, enquanto Tiago Monteiro é 16.º, com 12.

A prova lusa do WTCR disputa-se no próximo fim de semana, em Vila Real.