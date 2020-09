O piloto português desistiu na primeira das duas corridas do dia, com o motor do seu Honda Civic partido.

Na segunda corrida, partindo do 22.º e último lugar devido à troca de motor, Tiago Monteiro conseguiu recuperar até ao 14.º lugar.

“Não tinha nada a perder, por isso arrisquei, não me deixei intimidar e fui à luta. Foi uma corrida muito intensa, muitas disputas, muitas cedências e avanços, mas que no final deu frutos: pontos. Além disso, foi importante perceber que temos andamento e que podemos estar nas próximas corridas noutro patamar. Este foi o primeiro fim de semana de corrida, ainda há muitos pontos pela frente. Vamos continuar a trabalhar para daqui a 15 dias estarmos ao melhor nível”, disse Tiago Monteiro.

Com este resultado, o piloto portuense é 17.º classificado, com dois pontos, a 41 do comandante, o francês Yann Ehrlacher (Link & Co).

A próxima prova disputa-se dentro de duas semanas, em Nurburgring, na Alemanha.