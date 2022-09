O Corinthians, treinado pelo português Vitor Pereira, empatou hoje em casa a dois golos na receção ao Internacional, seguindo as equipas no terceiro e quarto lugares da tabela, respetivamente, com 43 pontos, após a 25.ª ronda.

'Timão' e 'Inter' têm menos um ponto do que o Flamengo, que também se ficou por uma igualdade a um golo na receção ao Ceará (15.º), e estão a oito de distância do líder, Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que também empatou 2-2 na visita ao Bragantino (10.º). Em São Paulo, Alexandre Alemão, logo no primeiro minuto, deu vantagem ao Internacional, mas Balbuena e Yuri Alberto, respetivamente aos 13 e 19 minutos, deram a volta a favor do Corinthians. Alan Patrick selou a igualdade final, aos 67. Vítor Pereira recorreu ao defesa português Rafael Ramos, na segunda parte, mas somente por 10 minutos, uma vez que teve de sair, lesionado. O Botafogo (13.º), orientado pelo luso Luís Castro, visitou e bateu o Fortaleza (12.º), por 3-1, com um 'bis' de Eduardo, aos 19 e 36 minutos. Marçal aumentou a vantagem dos visitantes, aos 63, e Moisés, aos 70, marcou o tento de honra dos da casa.