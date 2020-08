"A partir desse momento, senti-me impotente. Embora tenha feito o meu trabalho no campo, o meu comportamento mudou. Evitei falar com ele ou até olhar para ele. Sei que não foi a melhor conduta... Pensei que tinha sido punida porque era sempre a última pessoa a receber, uns 15 dias depois da data de vencimento. Eu sabia que as minhas colegas de equipa eram pagas a tempo", confidenciou.

A basquetebolista, que agora joga pelo Manchester Mystics, revelou ainda que Claudio García lhe dirigia insultos, bem como às outras jogadoras. Por esse motivo, Sara terá pensado em abandonar o clube depois de umas férias, decisão que foi comunicada ao treinador.

"Sentia-me infeliz e pensei não voltar depois das férias de Natal. O meu ex-empresário informou o Claudio sobre a minha intenção de deixar o clube. Tivemos uma reunião onde pediu desculpas pelo seu comportamento abusivo, disse que estava disposto a mudar. Ele queria que eu continuasse porque era uma boa jogadora e tinha tudo para melhorar o meu nível de jogo. No entanto, nada mudou depois dessa reunião, quando voltei continuou a comportar-se da mesma forma", afirma.

A jogadora denuncia também a atitude do clube perante a situação. "Como ninguém reagia, pensei que era um comportamento aceitável. A primeira vez que falei do assunto, tiraram-me do treino. Nunca tive o apoio ou a proteção dos restantes membros do clube. Além do mais, o Claudio deixou claro que ninguém estava acima dele e que não importava o que eu dissesse porque ninguém acreditaria em mim".

Sara Djassi disse ainda ter feito uma denúncia na polícia, em San Cristóbal de La Laguna. Contudo, foi-lhe dito "que não podiam fazer nada sem provas".

Com o envio da carta à Columna Cero, a jogadora diz pretender contar a sua história, percebendo "que é uma situação delicada".

"Valoriza-te e nunca percas a tua dignidade", escreve no final.