O Tondela apurou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, após vencer no terreno do Felgueiras por 1-0, com um golo de Tomislav Strkalj, aos 90+5 minutos, de penálti.

O avançado croata, da equipa da I Liga portuguesa de futebol, atirou ao ângulo superior direito na conversão do 'castigo máximo', após Hélder Pedro, o capitão da formação do Campeonato de Portugal, ter cometido falta sobre João Pedro na área felgueirense, que lhe valeu a expulsão por acumulação de amarelos (90+4). A formação beirã, 12.ª classificada da I Liga, resolveu a eliminatória numa fase em que praticamente já não ameaçava a baliza contrária, após uma primeira parte em que jogou instalada no meio-campo felgueirense. Eficiente nas recuperações de bola a meio-campo, mas raramente criativo no ataque, o Tondela criou o primeiro lance perigoso aos quatro minutos, quando Jota falhou a emenda após cabeceamento de Enzo Martínez, e voltou a ameaçar o golo, novamente por Jota, em remate travado pelo guarda-redes Júlio Neiva, aos 18, e num cabeceamento de Jaume Grau, por cima, aos 33. Mais ofensivo após o intervalo, o nono classificado da série B do Campeonato de Portugal criou duas oportunidades no início da segunda parte, num livre de Serginho para defesa incompleta de Joel, aos 47 minutos, e num lance em que Kiko Félix falhou o desvio para a baliza por centímetros, aos 48. Sem reaver a supremacia da primeira metade, o Tondela reequilibrou o desafio e Tomislav Strkalj esteve perto de desfazer o nulo aos 68 minutos, num cabeceamento por cima, antes de resolver a eliminatória nos segundos finais.