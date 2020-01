A equipa da casa, que não venceu os últimos quatro jogos no campeonato, adiantou-se no marcador com um golo do defesa Bruno Wilson, aos 55 minutos, mas o Moreirense, que ainda não venceu fora esta temporada, acabou por chegar ao empate por intermédio de Nenê, aos 79.

O Tondela é o nono classificado do campeonato, com 20 pontos, enquanto o Moreirense está no 13.º lugar, com 18 pontos.