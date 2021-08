O COI decidiu sancionar os treinadores Artur Shimak e Yury Maisevich na sequência de uma comissão disciplinar para "esclarecer as circunstâncias em torno do incidente", afirmou numa declaração.

"Para o bem-estar dos atletas do Comité Olímpico Nacional bielorrusso que ainda se encontram em Tóquio e como medida provisória, o COI cancelou e retirou as acreditações dos dois treinadores no dia anterior", disse o organismo internacional.

Os dois treinadores foram convidados a abandonar imediatamente a Aldeia Olímpica e fizeram-no, segundo o COI, que acrescentou que a ambos seria dada "uma oportunidade de se explicarem".

Tsimanouskaya aterrou em Varsóvia na quarta-feira depois de a Polónia lhe ter concedido asilo humanitário depois de ter pedido ajuda à polícia japonesa enquanto membros do seu comité nacional tentavam forçá-la a regressar a casa.

A corredora, conhecida por expressar apoio ao movimento popular contra o regime de Alexander Lukashenko, estava a competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio e temia represálias no seu regresso à Bielorrússia, disse em vídeos e mensagens nas redes sociais.