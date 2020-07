Foi ao minuto 24 que o médio argentino Giovani Lo Celso rematou à meia-volta, com a bola a bater no central Michael Keane e a mudar de direção, traindo o guarda-redes Jordan Pickford.

A equipa de Carlo Ancelotti, que usou André Gomes como titular, procurou o empate, contudo o Tottenham, com Gedson Fernandes no banco, manteve a magra vantagem.

O Tottenham partilha o oitavo lugar com o Sheffield United, com 48 pontos, a distantes sete pontos do quinto lugar do Manchester United, que vale o último lugar nas competições europeias.

O jogo ficou marcado por um incidente entre dois pupilos de Mourinho, com o guarda-redes Lloris e o avançado Son a discutir fortemente e a terem de ser separados por colegas de equipa, quanto todos se encaminhavam para os balneários, ao intervalo.

O francês protestava com algo e o sul-coreano não se deixou ficar, pelo que valeu a intervenção de vários companheiros para evitar situação mais complicada numa época pesadelo para o Tottenham.

O Liverpool já celebrou o título de campeão que lhe fugia há 30 anos.