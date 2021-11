Depois de se ter estreado na Liga Conferência Europa com uma vitória por 3-2 sobre o Vitesse, o técnico italiano não foi além de um empate no primeiro teste na liga inglesa, na qual a formação londrina segue na nona posição, em igualdade pontual (16) com o Wolverhampton.

Os ‘spurs’, que nas últimas duas jornadas sob o comando do técnico português somaram duas derrotas, recebem na próxima jornada o Leeds, que hoje empatou, em casa, a um golo com o Leicester.

Num jogo em que o defesa português Ricardo Pereira foi titular na equipa visitante, Raphinha inaugurou o marcador, aos 26 minutos, mas Barnes repôs a igualdade para o Leicester apenas dois minutos depois.

O Arsenal venceu em casa o Watford por 1-0, num jogo em que teve um golo anulado pelo videoárbitro e viu Aubameyang falhar uma grande penalidade.

Com o defesa português Nuno Tavares a titular e Cedric Soares no banco, a formação londrina chegou ao golo aos 56 minutos, por intermédio de Smith Rowe.

A formação londrina subiu provisoriamente ao quinto lugar da tabela com os mesmos pontos (20) do West Ham, que ainda hoje recebe o Liverpool.