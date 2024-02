Os franceses do Toulouse apresentaram hoje uma queixa na UEFA por alegado "tratamento inadequado e excessivo" das autoridades portuguesas para com os seus adeptos no jogo de quinta-feira frente ao Benfica, a contar para a Liga Europa de futebol.

"O Toulouse deseja manifestar a sua profunda preocupação na sequência dos incidentes reportados pelos nossos adeptos durante o jogo da Liga Europa contra o Benfica. Mais de 3.250 adeptos do Toulouse deslocaram-se a Lisboa nos últimos dias para apoiar a nossa equipa, demonstrando uma vez mais uma conduta irrepreensível, à imagem do seu comportamento exemplar durante a deslocação a Liverpool, em novembro passado", refere em comunicado. O clube francês relata que muitos adeptos denunciaram "um tratamento inadequado e excessivo por parte das autoridades portuguesas", destacando "revistas excessivas e intimidações" na partida que decorreu no Estádio da Luz. "O Toulouse decidiu apresentar uma queixa à UEFA, a fim de transmitir estas graves preocupações e solicitar uma investigação exaustiva dos factos", acrescenta o documento. O clube frisa ainda que leva as informações "muito a sério" e tem como objetivo ouvir os adeptos, apelando a que estes contactem as autoridades competentes, como a Embaixada de França em Lisboa ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, de modo a que "estes incidentes possam ser investigados com toda a atenção". "O nosso objetivo continua a ser o de garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os adeptos, tal como o fazemos para com os adeptos que visitam o nosso estádio", concluiu. O Benfica bateu na quinta-feira o Toulouse por 2-1, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo da segunda mão, em França, está agendado para o dia 22 de fevereiro.