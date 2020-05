“Os jogadores chegaram com alegria na cara por voltarem a poder treinar no relvado e sentir o cheiro da relva e tocar na bola. Ao mesmo tempo, nota-se que estão preocupados com o regresso do campeonato, o futuro, a pandemia e a doença que afeta a nossa sociedade. Se estarão preparados para a competição? Não sei, só o jogo o dirá”, afirmou o técnico, em declarações publicadas no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

Os avenses aproveitaram a entrada do país em situação de calamidade em 03 de maio, após três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março, para voltar aos relvados de forma individualizada no dia seguinte, volvido mês e meio da suspensão do campeonato, que deve ser reatado à porta fechada a partir de 30 e 31 de maio.

“Se houver retoma e as equipas obtiverem resultados poderemos dizer se [a paragem] foi boa ou não, porque é uma situação nova. Para nós não foi boa, no sentido em que foi um período de férias mais extenso, em que estivemos muito limitados. O foco está agora num reinício para 10 jogos de I Liga. Todos estamos conscientes dessa responsabilidade, mantendo as regras definidas para que todos sintam a saúde em segurança”, frisou.

Nuno Manta Santos optou por repartir os 24 jogadores por diferentes horários e espaços dos relvados do estádio do CD Aves e do complexo desportivo, onde também treinam 10 futebolistas da equipa sub-23, sob orientação do técnico Leandro Pires, depois de terem assistido à conclusão antecipada da Liga Revelação em 08 de abril.

“Estamos a cumprir as regras, mas sentimos que é um desafio muito grande para jogadores e treinadores, perante as limitações que nos são impostas em termos de espaços e regras. No nosso caso, trabalhamos apenas com três atletas por hora, o que prolonga os treinos durante oito horas”, enquadrou.