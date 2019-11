"É uma equipa extremamente competitiva, com processos de jogo bem definidos. Uma equipa à imagem do seu treinador, que nunca desiste e que tem uma grande crença no que pode fazer. Tem poucos pontos fracos, é muito competitiva em todos os momentos do jogo", analisou Leandro Pires.

Ainda assim, esperando dificuldades, o treinador dos avenses prometeu "um Aves muito competitivo e a querer disputar o jogo com a convicção que pode conseguir um resultado positivo", mesmo que para tal tenha de pausar a partida.

"As equipas teoricamente menos fortes, quererão sempre pausar o jogo enquanto o resultado lhes estiver favorável. Não podemos pensar que fazem antijogo só por fazer. Pausar a partida faz parte da estratégia no futebol", analisou Leandro Pires.

Confrontando com o último lugar do seu conjunto na tabela classificativa da I Liga, apenas com três pontos nas nove jornadas iniciais, o treinador dos avenses, que foi também jogador do clube durante uma década, lembrou que o clube "está habituado a ter dificuldades e períodos menos fácies e conseguiu superá-los".

"Foi com muita convicção que aceitámos o desafio, nesta situação, pois acreditamos que podemos dar a volta à situação", vincou Leandro Pires.

O treinador da equipa avenses confirmou que para esta partida com os ‘azuis e brancos’ não pode contar com os lesionados Jaílson, Rúben Macedo e Simunec.

O Desportivo das Aves, último classificado com três pontos, desloca-se este domingo ao estádio do Dragão para o defrontar o FC Porto, segundo com 22, numa partida que está agendada para as 20:00