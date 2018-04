"O Boavista, nesta jornada, tem mais pontos do que alguma vez teve desde o seu regresso à I Liga e mais golos do que na época passada", à mesma jornada, destacou Jorge Simão.

O encontro será no Estádio do Bessa, no Porto, onde o Boavista conseguiu 29 dos seus pontos, mas o técnico dedicou as suas primeiras palavras o desempenho ‘axadrezado’ fora de portas, para "desmistificar esta questão".

Jorge Simão fechou este ponto dizendo que o Boavista, à 29.ª jornada, está na sua "melhor campanha" desde que voltou à I Liga" e que tem ouvido "palavras de regozijos" dos adeptos pela forma como a equipa joga.

O treinador também comentou a ideia de que o Boavista é, essencialmente, "uma equipa de combate, agressiva e das faltas".

"De uma vez por todas, têm de olhar para nós como uma equipa que não é só isso e que tem uma preocupação clara em jogar um futebol positivo, para ganhar, e de uma forma que empolgue e divirta os nossos adeptos", sublinhou.

Com estas considerações, Jorge Simão quis "ressalvar o mérito da campanha" que, em sua opinião, o Boavista tem realizado, até por comparação com "equipas com outro tipo argumentos".

"Mas este é um clube que nos vai habituando a fazer muito mais com menos", vincou.

O encontro marcado para sábado opõe duas equipas com "estilos diferentes, mas empolgantes", o que levou Jorge Simão a mostrar-se convicto de que "pode ser um jogo empolgante".

"Isso não tem a ver com o número de golos que se marquem. Tem a ver com o estilo de uma e de outra equipa. Estilos diferentes, mas ambas com ideias muito claras e positivas do jogo", considerou.

Sobre a ideia de que o Boavista, como aliás o Chaves, ocupa um lugar confortável na tabela classificativa na tabela classificativa, Jorge Simão sustentou que sentir conforto é o "primeiro passo para o relaxamento".

O Boavista, frisou, mantém-se na luta pelo seu objetivo inicial, que é "fazer mais e melhor" do que fez nos campeonatos anteriores

"Posso assegurar que não vou permitir que haja esse relaxamento e amanhã [sábado] e no que se seguirá vamos estar no máximo", afirmou.

O Boavista não pode contar com o central brasileiro Rossi e com o médio defensivo e capitão Idris, ambos castigados, e o central Henrique ainda está em dúvida devido a um problema muscular num gémeo.

O atacante Yusupha, que se lesionou há quase um mês, frente ao FC Porto, na 27.ª jornada, está convocado, anunciou Jorge Simão.

O Boavista, sétimo classificado, com 37 pontos, e o Desportivo de Chaves, oitavo, com igual pontuação, defrontam-se no sábado, às 18:15, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 30.ª jornada da I Liga.