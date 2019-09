O treinador dos minhotos lembrou que o Sporting "luta por objetivos diferentes" dos da sua equipa, mas considerou que, para este desafio, a ausência por castigo de Bruno Fernandes é "uma vantagem" para o Famalicão.

"Prefiro defrontar o Sporting sem ele. O Bruno Fernandes é um jogador fundamental na estratégia deles, mas o Sporting tem no plantel jogadores com tremenda qualidade que vão, seguramente, colmatar essa ausência", analisou.

Confrontado com a mudança no comando técnico dos ‘leões', o treinador do Famalicão considerou que Sporting "tem evoluído" sob a orientação de Leonel Pontes, esperando que formação lisboeta surja neste jogo com "o mesmo o mesmo sistema tático utilizado frente ao PSV Eindhoven [na Liga Europa]".

Este desafio vai proporcionar o regresso de João Pedro Sousa ao recinto dos ‘leões’, depois de em 2014/15 ter integrado a equipa técnica dirigida por Marco Silva, garantindo conhecer a "exigência" dos adeptos sportinguistas.

"Conheço bem aquela ‘bancada' e a exigência dos sócios para que o Sporting ganhe jogo e conquiste títulos. O momento que atravessam não é bom, e nós sabemos disso", disse o treinador do emblema minhoto, prometendo, ainda assim, que a sua equipa "não se desviará um milímetro" do que tem feito desde o início do campeonato.

Para este desafio, os famalicenses têm a equipa praticamente na máxima força, apenas não contando com o lesionado defesa central Roderick Miranda.

O Famalicão, líder do campeonato com 13 pontos, visita o Sporting, quinto com oito, na segunda-feira, a partir das 21:00.