“Estamos quase a terminar o primeiro terço do campeonato e temos tido bons comportamentos ao longo destas 10 jornadas, em que já defrontámos adversários de grande valor, como FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, que conseguem, naturalmente, conquistar pontos ou conseguir vitórias nos confrontos com os outros adversários de menor dimensão. O nosso comportamento é assinalável e os jogadores estão de parabéns por todo o esforço, dedicação e desempenho que têm tido”, disse José Mota, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida no Estádio do Bessa, agendada para domingo, o técnico do Farense salientou o ciclo de três jogos sem derrotas e duas vitórias consecutivas na Liga.

“Há três jogos que não perdemos e foram três jogos extremamente difíceis, como são todos nesta liga, que é muita competitiva. Nós temos tido, penso eu, bons desempenhos e comportamentos, e sinto o grupo muito tranquilo, responsável e que se prepara muito bem. Estes meus jogadores têm consciência, não só das dificuldades, mas também da responsabilidade que têm tido ao longo destas jornadas”, reforçou.

Em relação ao Boavista, José Mota salientou que se trata de “uma equipa muito competitiva”, que no seu estádio “tem carisma e tradições”.

“Vai ser um jogo muito difícil, frente a um adversário muito aguerrido e que nunca desiste (…) Sabemos o que temos a fazer, temos de ter um bom comportamento, com os níveis de concentração muito elevados. E ter a ambição que temos demonstrado muitas vezes”, afirmou o treinador do Farense.

José Mota foi também confrontado com um estudo do Observatório do Futebol (CIES) divulgado durante a semana, que indica o Farense como a equipa que mais recorre ao jogo direto, em 27 campeonatos analisados a nível mundial.

“Nós trabalhamos muito para que tal aconteça, não sabia que estávamos em primeiro. Sabemos que somos uma equipa que, após recuperarmos a bola, tentamos rapidamente chegar à baliza e temos feito isso. Se repararem, nós somos uma das equipas com mais golos marcados esta época no campeonato e nas taças, em quinto ou sexto lugar. Isso é sinal de que o nosso trabalho semanal é assimilado pelos jogadores, que tentam desempenhar esse mesmo trabalho nos jogos. E quando isso acontece, é claro que o treinador fica contente, motivado e satisfeito com esse resultado e, fundamentalmente, com o produto final do trabalho”, frisou.

O Boavista, sétimo classificado, com 15 pontos, recebe no domingo o Farense, nono, com 13, em jogo marcado para as 15:30, no Estádio do Bessa, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.