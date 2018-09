“Sabemos que é um jogo em que provavelmente não vamos ter muito mais bola do que o FC Porto, que é uma equipa mais forte. Não podemos fugir à realidade. Há diferença de orçamentos, de dimensão e de objetivos, mas a nossa equipa pode crescer se encarar o jogo de forma alegre e a lutar para conquistar pontos no Dragão”, referiu.

O treinador dos vimaranenses quer jogar “o mais longe possível” da sua baliza porque, referiu, “quem quer ganhar tem de estar perto da baliza do adversário”, neste caso um FC Porto que adivinha “agressivo, a querer chegar primeiro e a querer marcar cedo”.

Sobre o fecho de mercado, Ivo Vieira disse estar satisfeito com o plantel do Moreirense, um grupo “equilibrado” que lhe “dá garantias para atacar o objetivo que é fazer um campeonato tranquilo”, concluiu.

O Moreirense, 11.º com quatro pontos, visita o FC Porto, quinto com seis pontos, no domingo, a partir das 20:30, em jogo da quarta jornada do campeonato.