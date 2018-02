O treinador do Moreirense, Petit, prometeu hoje "procurar os três pontos" e "tentar criar algum pânico" no Sporting, na deslocação de segunda-feira a Alvalade, na 24.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol.

"Temos de estar concentrados do primeiro ao ultimo minuto, saber sofrer para depois entrar criar algum pânico no Sporting. O Sporting não pode perder pontos, mas nós também não", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Moreirense ‘travou' os ‘leões' na primeira volta, com um empate 1-1 em Moreira de Cónegos, à sétima jornada.

Petit advertiu que os desafios são "diferentes", lembrando que vai jogar em Alvalade perante um candidato ao título diante dos adeptos sportinguistas, mas admitiu que quer pontuar.

"Estamos a trabalhar para a manutenção e por isso queremos fazer um bom jogo. Temos hipóteses de fazer um bom resultado, se pudermos repetir o empate era positivo. O empate é positivo na casa de um adversário que luta pelo título. Vamos procurar um ou três pontos, não é fácil, mas não há impossíveis na vida. Se conquistarmos um ponto também ficamos satisfeitos", disse.

O clube orientado por Jorge Jesus tem várias baixas confirmadas, mas Petit não acredita que esteja enfraquecido, nem que esse aspeto dê facilidades aos minhotos.

"Não espero facilidades. Jogando, A B ou C o Sporting tem sempre soluções. O Bas Dost é um jogador com grande influência na manobra ofensiva, é muito inteligente dentro da área, mas o Sporting pode apresentar o Doumbia", referiu.

Depois da receção ao Moreirense, o Sporting desloca-se ao Dragão para defrontar o atual líder, o FC Porto, mas este facto também não ilude Petit que acredita que "os jogadores estão focados jogo a jogo".

"Se não ganharem amanhã [segunda-feira] não podem pensar no próximo. Também temos um jogo importante para a semana, mas o mais importante é o de amanhã [segunda-feira]. As possibilidades são difíceis, mas estamos a crescer, os jogadores estão a conhecer melhor as minhas ideias. Vamos fazer um bom jogo de futebol, porque a nossa equipa está motivada", concluiu.

Moreirense, 18.º e último classificado com 19 pontos, a dois do Estoril Praia, primeiro clube fora da zona de despromoção, e Sporting, terceiro com 56 pontos, a cinco dos ‘dragões', defrontam-se segunda-feira pelas 21:00 em Alvalade.