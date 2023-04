O treinador dos vila-condenses assegurou que “o foco está apenas em vencer o Casa Pia”, no domingo, na 28.ª jornada do campeonato, lembrando que essa é a única tarefa imediata em que a equipa depende apenas de si própria.

“Os lugares europeus não dependem só de nós. Temos cinco equipas à nossa frente e não vale a pena falar nisso agora. O que interessa é vencer o Casa Pia para somar 37 pontos, tirar qualquer dúvida sobre a permanência e ficar a um ponto deste adversário”, vincou Luís Freire, em conferência de imprensa.

O treinador do Rio Ave garantiu que o empate (2-2) da última jornada, frente ao Portimonense, num jogo em que os vila-condenses chegaram a ter uma vantagem de dois golos, “não abalou animicamente o grupo”, mas deu motivação para a equipa regressar aos êxitos.

“Vimos de três vitórias em quatro jogos em casa e queremos voltar a vencer. Estamos num bom momento e com muito foco no que temos ainda pela frente. Queremos continuar a jogar melhor, marcar golos e corrigir o que não está tão bem”, assegurou.

Luís Freire falou do Casa Pia como um adversário com “valor, qualidade e que tem feito uma grande época”, antecipando, por isso, um jogo muito disputado.

“Sendo uma partida de final da época, acredito que será mais aberta e vistosa. As duas equipas estão mais maduras. Antecipo um jogo equilibrado e decidido no pormenor. Tudo faremos para vencer”, prometeu.

O técnico reconheceu que a equipa está melhor nesta segunda volta do campeonato, apresentando um “futebol mais fluído” com uma vertente “ofensiva de procurar sempre a baliza dos adversários”.

“Tivemos um caminho difícil no início da época, mas esta prova é como uma maratona. Já estivemos, por exemplo, a 10 pontos do Casa Pia e agora podemos ficar a um. Sempre disse que nesta segunda volta estaríamos mais perto dos adversário e temos feito uma excelente recuperação. O grupo está muito unido”, rematou Luís Freire.

Para esta partida, o treinador apenas não pode contar com os lesionados Joca e Bruno Ventura.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 34 pontos, recebe no domingo o Casa Pia, nono, com 38, numa partida agendada para as 15:30 e que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.