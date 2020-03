Questionado sobre se o campeonato tem condições para ser retomado, Custódio Castro respondeu: "Não tenho pensado muito nisso, o importante para mim, neste momento, é que as pessoas estejam em segurança e não lhes falte nada, que possam estar em casa. Claro que estamos preocupados com os jogadores, mas o foco tem de ser o combate a esta pandemia, não tenho medo do que possa acontecer em termos futebolísticos".

O técnico, que falava à comunicação social em videoconferência a partir de casa, revelou ainda que tem aproveitado a paragem na competição para observar os adversários que os minhotos vão enfrentar nas jornadas que faltam e, também, jogadores que possam interessar para a próxima época.

"Ligo muito às rotinas. É muito importante saber o que vamos fazer a seguir. Levanto-me cedo, tomo pequeno almoço, faço o meu exercício, dedico algum tempo à família e depois à observação dos nossos comportamentos nas jornadas anteriores, às equipas que iremos defrontar quando isto recomeçar, na observação de jogadores que nos possam ou não interessar e na preparação da próxima época", disse.

O técnico considerou "natural que, com o tempo, a ansiedade vá aumentando" nos jogadores e em toda a gente ligada ao futebol, mas a mensagem que, neste momento, tenta passar é, acima de tudo, de responsabilidade social.

"Que sejam responsáveis e fiquem em casa porque não adianta ir bater palmas à janela às 22:00 e depois não acatarmos as indicações do Governo. Os jogadores têm sido excecionais, têm noção do que se está a passar e têm cumprido as normas. Tentámos que haja interação entre eles com videoconferências e vídeo treinos e, para já, com sucesso, mas sabemos que temos que estar muito atentos a essas situações porque não sabemos quando é que isto vai acabar", disse.