“Vamos tratar de saber crescer como equipa, para cada dia podermos ser melhores, sermos mais compactos. Temos de começar a ser uma equipa mais fiável. Num estádio difícil, complicado e num horário difícil, é uma saída complicada, mas vamos com ambição e com vontade de somar três pontos”, disse o técnico espanhol na antevisão ao jogo.

O Tondela nunca conseguiu pontos na Madeira desde que chegou à I Liga, uma vez que nos oito jogos realizados regressou com oito derrotas e só na última época, frente ao Nacional, é que se estreou nos golos, ao perder por 3-2.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, o treinador admitiu que a “equipa está a crescer” e essa evolução tem de partir da defesa, para que a equipa se torne “mais fiável”.

“O nosso crescimento tem de partir da fiabilidade defensiva. À medida que formos mais seguros na defesa, teremos mais confiança no ataque. Não somos uma equipa defensiva, mas sim, temos de ser mais seguros, não podemos perder a concentração em momentos concretos que nos penalizam”, reconheceu, lembrando o último desafio, na receção ao Portimonense, que perdeu por 2-1.

Sobre o adversário deste domingo, Natxo González reconheceu que trabalhou com o plantel para “estar preparado para qualquer eventualidade” que possa aparecer, uma vez que os dois jogos que o Marítimo fez nesta época foram, no seu entender “diferentes”.

“Em casa, frente ao Sporting, foi um futebol muito direto, de segundas bolas, de decisões rápidas e, no entanto, com o Desportivo das Aves foi outro tipo de futebol, com mais posse de bola. O Marítimo tem jogadores muito importantes, com muita qualidade, como no ataque, por exemplo”, considerou.

Em relação aos reforços que foram chegando à equipa beirã, o técnico principal reconheceu que “estão melhores, cada dia estão mais perto dos restantes” jogadores “a nível físico e técnico” e, por isso, “podem começar a ser opção”, apesar de não querer revelar os convocados para a Madeira.

O jogo entre Marítimo e Tondela, duas equipas que vêm de derrotas na segunda jornada e empates na primeira, está marcado para as 16:00 de domingo, no Estádio do Marítimo.