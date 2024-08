Roberto Martínez vai anunciar esta manhã, pelas 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, as suas primeira escolhas, após a participação no Euro 2024, para os próximos jogos da seleção nacional na Liga das Nações.

Segundo o Notícias ao Minuto, o capitão Cristiano Ronaldo deverá manter-se nas opções do espanhol e estará presente nos confrontos com a Croácia e a Escócia.

Contudo, adivinham-se algumas alterações: Pepe, que acabou recentemente a sua carreira profissional, e Gonçalo Ramos, que está lesionado e vai falhar toda a fase de grupos da competição.

De regresso à lista de convocados deverá estar Otávio, numa altura em que há também a possibilidade de outros jogadores nacionais se estrearem na convocatória: Pedro Gonçalves e Trincão, com um excelente início de época no Sporting, têm arrecadado vários elogios de Martínez.

O primeiro jogo de Portugal na quarta edição da Liga das Nações é já no próxima dia 5 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, frente à seleção da Croácia, às 19h45. Três dias depois, a seleção das quinas recebe a Escócia, também na casa dos vermelhos e brancos, pela mesma hora.