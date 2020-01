“Hoje decidi renunciar à seleção no seu melhor momento histórico. É o melhor para ela. A minha relação com os dirigentes (da federação) deteriorou-se muitos nos últimos tempos e, nas atuais condições, é muito complicado continuar”, justificou.

Em mensagem deixada na rede social Twitter, o antigo guarda-redes venezuelano espera que o seu sucessor tenha as “condições de trabalho” que, garante, já não tinha e que, destaca, “são indispensáveis para alcançar o sonho” de qualificação para o Mundial2022 do Qatar.

Esta saída ocorre a 84 dias do início da qualificação, com estreia marcada para 26 de março, com visita à Colômbia de Carlos Queiroz.

Agradeceu à família e equipa técnica que o acompanhou e elogiou os futebolistas de todas as seleções venezuelanas, destacando o “talento” suficiente para os levar ao Mundial.