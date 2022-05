"Sinisa Mihajlovic recebeu alta do Hospital Sant'Orsola (Bolonha) em bom estado geral. Força, ‘mister’! Estamos contigo!”, comunicou o clube do norte de Itália, através das redes sociais.

O antigo futebolista revelou em 26 de março que ia submeter-se a novos exames e tratamentos para combater a leucemia, que o surpreendeu novamente.

"Os últimos testes fizeram soar os alarmes e pode haver o risco de a doença reaparecer. Para evitar que isso aconteça, aconselharam-me a iniciar um tratamento que cortará pela raiz essa hipótese negativa”, disse o técnico de 53 anos.

De acordo com vários meios de comunicação social italianos, Mihajlovic vai agora passar algum tempo com a família, em Roma, antes de reassumir o comando técnico do Bolonha, que tem sido liderado pelo seu adjunto e compatriota Miroslav Tanjga.

Apesar do 13.º lugar na Serie A, o Bolonha tem pontuado contra grandes equipas, sendo que nos últimos tempos empatou em casa do líder AC Milan, da Juventus e da Roma, de José Mourinho, além de ter ganho, a meio da semana passada, ao campeão Inter, fazendo-o perder o comando na fase decisiva do campeonato.