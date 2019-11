O FC Porto entrou no relvado do Stade de Suisse, casa do Young Boys, entre a espada e a parede. Em caso de derrota, os dragões ficavam arredados da Liga Europa, e em caso de empate, a qualificação ainda seria possível mas dependendo dos resultados das outras equipas na última jornada. Posto isto – e sim, este parágrafo tem uma constatação óbvia em modo de jargão futeboleiro logo no seu primeiro parágrafo –, só a vitória interessava – tal como em todos os outros jogos da época, bem sei, mas não fui eu que defini as regras do jargão futeboleiro.

Os portistas, contudo, entraram mal na partida. Durante os primeiros 15 minutos, tiveram apenas 31% de posse bola e acertaram pouco mais de metade dos seus passes. E foi precisamente nesse período que o Young Boys abriu o marcador.

Na sequência de um livre descaído para o lado esquerdo, a bola é cruzada para a área do FC Porto e Christian Fassnacht, nas costas de Marcano, cabeceia para a baliza de Marchesín. Foi o segundo golo do internacional suíço na competição, nono na época (2.º melhor marcador da equipa). E foi também o exemplo perfeito do primeiro quarto de hora dos portistas, onde a apatia parecia reinar.

É certo que, depois disso, o jogo equilibrou. E também é certo que, no final da primeira parte, o FC Porto dominava claramente o encontro (a olho nu e de acordo com os dados estatísticos), apesar de não ter conseguido concluir as duas boas oportunidades de que dispôs (por Marega e Aboubakar, regressado à titularidade mais de um ano depois). Além disso, o facto de o árbitro húngaro não ter visto o atropelo sofrido por Marega dentro da área, mesmo a fechar o primeiro tempo, também não ajudou à tranquilidade portista para encarar uma segunda parte onde teria de marcar para não ficar arredada definitivamente da Liga Europa.