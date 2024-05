Em despacho, o Tribunal de Barcelona concorda com a Procuradoria Anticorrupção e com as defesas dos investigados, entre os quais os ex-presidentes do FC Barcelona Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, e anula a acusação de suborno no denominado ‘caso Negreira’.

Os procuradores investigadores suspeitavam que o clube teria pagado a uma empresa, então propriedade de José Maria Negreira, ex-vice-presidente da CTA de Espanha, entre 2001 e 2018, com o objetivo de influenciar decisões de arbitragem.

Na origem desta investigação estão pagamentos que totalizam mais de 7,3 milhões de euros, entre 1994 e 2018, do clube catalão à empresa detida pelo antigo alto funcionário da arbitragem espanhola.

“Continuamos convencidos de que através dos tribunais [a questão] pode ser definitivamente esclarecida e comprovada a inocência absoluta do clube”, adianta o FC Barcelona em comunicado divulgado hoje.

O Tribunal de Barcelona decidiu que José Maria Negreira não tinha o estatuto de árbitro oficial quando era vice-presidente da CTA, explicando assim a retirada das acusações.

A investigação começou em março de 2023 depois de o fisco espanhol ter identificado irregularidades no pagamento de impostos efetuado entre 2016 e 2018 pela empresa Dasnil 95, detida por José Maria Negreira.

O FC Barcelona referiu que pagou à empresa Dasnil 95 para aconselhamento sobre arbitragem e para produzir relatórios sobre árbitros.