O clube, quinto na Série A italiana da temporada passada, tinha garantido por via daquela classificação o apuramento direto para a fase de grupos da Liga Europa, mas foi afetado devido à incapacidade de cumprir o equilíbrio financeiro exigido pela UEFA, em relação às contas das três últimas épocas.

O AC Milan foi suspenso uma primeira vez em 2017/18, decisão que foi considerada à época desproporcional por parte do TAS.

A suspensão hoje conhecida resulta de um longo processo e de um acordo entre o clube italiano e a UEFA, que foi validado hoje pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

No plano desportivo, os milaneses concluíram uma época difícil, na qual ficaram a um ponto do rival citadino Inter, quarto, e do acesso à Liga dos Campeões, e que culminou com a saída do treinador Gennaro Gattuso e do diretor desportivo Leonardo.

A equipa, que será treinada por Marco Giampaolo, ex-técnico da Sampdoria, tem no plantel o internacional português André Silva, que na temporada transata esteve emprestado ao Sevilha.