Frederico Morais vai bater-se com o japonês Kanoa Igarashi, o francês Jeremy Flores e o peruano Miguel Tudela na primeira ronda do surf em Tóquio2020, com Teresa Bonvalot no grupo da tetracampeã mundial norte-americana Carissa Moore.

O emparelhamento dos atletas apurados, hoje dado a conhecer pela Federação Internacional de Surf (ISA), coloca Bonvalot contra Moore, a peruana Daniella Rosas e a equatoriana Dominic Barona, enquanto Yolanda Sequeira se vai bater com a norte-americana Caroline Marks, vice-campeã mundial, além da costa-riquenha Leilani McGonagle e a neozelandesa Ella Williams. A estreia da modalidade em Jogos Olímpicos tem como destaque John John Florence, dos Estados Unidos, regressado de uma lesão grave, e os dois primeiros pré-designados, os brasileiros Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, com os cinco primeiros 'seeds' a evitarem-se entre si nas primeiras 'heats'. O principal desafio, segundo o 'ranking', de 'Kikas', 17.º pré-designado, é Igarachi, japonês radicado em Portugal e quarto na hierarquia de Tóquio2020, ainda por cima a surfar em casa. No quadro feminino, Yolanda Sequeira entra como nona melhor 'seed', seguida de Teresa Bonvalot. Os resultados obtidos na primeira fase influenciam ainda o 'seeding' dos 'oitavos', podendo os melhores da estreia evitar-se na terceira ronda. Os dois primeiros de cada 'poule' avançam para a terceira ronda, os oitavos de final, com os últimos a disputarem a repescagem, em dois grupos de cinco, dos quais avançam seis dos 10 atletas nesta fase.