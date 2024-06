Nihat Kahveci, para muitos um dos melhores jogadores turcos de todos os tempos, explica a sua confiança face aos portugueses.

“Arda Guler. Portugal não tem um jogador com este talento. Vai ser um dos melhores do mundo muito brevemente e já é fundamental na nossa seleção. Tem uma alma como poucos, disputa todas as bolas, é um pequeno génio e já mostrou isso contra a Geórgia. Penso que ele pode ser determinante contra Portugal”, começou por dizer ao SAPO24 o turco de 44 anos, que fez quase toda a sua carreira no Besiktas e ainda Real Sociedad e Villarreal, de Espanha, elogiando, ainda assim, a equipa de Roberto Martínez.

"Quem tem Cristiano Ronaldo arrisca-se a ganhar, mas do que analisei, penso que a Turquia é mais equipa de Portugal, por isso, para mim, não há favoritos” Nihat Kahveci

“É uma grande seleção, com experiência e juventude. Mas, do que vi contra a Chéquia, não os vi fazer um grande jogo. Não vi um jogador como Guler, que pudesse desequilibrar um jogo de um momento para o outro. Tiveram alguma sorte nos golos, caso contrário até poderiam ter perdido. Mas é, sem dúvida, uma grande equipa. Quem tem Cristiano Ronaldo arrisca-se a ganhar, mas do que analisei, penso que a Turquia é mais equipa do que Portugal, por isso, para mim, não há favoritos”, salientou o turco.

Kahveci diz também que o jogo de Portugal “é muito previsível” e explica as suas razões. “Colocam muito as bolas nas alas, em Rafael Leão ou Bernardo Silva e depois só jogam para Cristiano Ronaldo na área, mas muitas vezes ele não está lá, porque foi procurar a bola também às alas”.

"Quem tem Pepe, Rúben Dias, Vitinha, Bernardo, Leão, Cristiano Ronaldo tem de pensar que pode ser campeão"

Arda Guler, jogador do Real Madrid e da Turquia, é o jogador que Portugal mais deve temer, de acordo com kahveci

O antigo internacional turco, ainda assim, pensa que Portugal pode crescer com o decorrer do Campeonato da Europa. “Não são críticas que faço, aliás, já elogiei a equipa portuguesa. Não vi muitos jogos de Portugal, vi este contra a Chéquia. E só posso fazer essa análise. Mas é claro que têm dos melhores jogadores do mundo, que de um momento para o outro podem crescer, podem formar um grupo vencedor. Aliás, há muitos especialistas que colocam Portugal entre os favoritos. Pelo que vi no primeiro jogo, não acho, mas acredito que se acreditarem nisso podem chegar lá. Quem tem Pepe, Rúben Dias, Vitinha, Bernardo, Leão, Cristiano Ronaldo tem de pensar que pode ser campeão. Mas mais do que jogar individualmente, têm de jogar mais em equipa, têm de ter mais e melhores ideias”, revelou o turco, que continua a elogiar o seu futebolista turco predileto.

“Arda Guler é mesmo um génio, é um menino apenas, mas um dos maiores talentos do mundo, ainda bem que é nosso. Vai fazer muito sucesso neste Campeonato da Europa e acredito que nos possa levar muito longe neste torneio. Frente a Portugal? Acho que vai ser o melhor, se não tiverem muito cuidado com ele, destrói uma equipa. Cresceu muito no Real Madrid”, confessou.