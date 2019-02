Para além do minuto de silêncio, as equipas que jogam esta semana na Liga dos Campeões e na Liga Europa terão a opção de usar uma braçadeira preta em memória do jogador argentino.

O jogador de 28 anos faleceu no passado dia 21 de janeiro, quando o avião em que viajava caiu no Canal da Mancha.

O corpo do futebolista foi encontrado dentro da avioneta, a 67 metros de profundidade, a norte da ilha de Guernsey, em 03 de fevereiro, sendo identificado quatro dias depois.

De momento, não há informação sobre o paradeiro de David Ibbotson, que pilotava o aparelho.

Sala tinha assinado contrato com o Cardiff City, por quem não chegou a ser apresentado. O clube galês homenageou-o no sábado com um minuto de silêncio, antes do jogo contra o Southampton.

O FC Porto joga hoje em Roma para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e, na quinta-feira, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o Benfica joga no reduto do Galatasaray e o Sporting recebe o Villarreal.