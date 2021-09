“A proibição de que os adeptos visitantes assistam a jogos UEFA não é prolongada”, pode ler-se em comunicado daquele organismo, ainda que a decisão “continue sujeita a quaisquer requisitos impostos pelas autoridades nacionais pertinentes”.

As alterações prendem-se, sobretudo, com as “campanhas de vacinação levadas a cabo por toda a Europa”, e com a decisão de muitos países do continente de permitir que pessoas vacinadas, ou recuperadas da covid-19, possam circular livremente entre nações e assistir a eventos sem necessidade de teste.

Mais de dois mil jogos de competições UEFA foram “disputados com êxito” e serviram de base experimental para as decisões agora tomadas, excluindo agora “todos os indivíduos totalmente vacinados ou que tenham recuperado da doença de quaisquer testes para aceder a jogos”.

Ainda assim, frisa o organismo de cúpula do futebol europeu, clubes, seleções e demais comitivas continuam a ter de monitorizar os requisitos de entrada em cada país e outras questões relevantes, dado que o regulamento UEFA não se sobrepõe a medidas nacionais gerais.