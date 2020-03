Os bávaros foram multados em cerca de 42.000 euros, sendo que 20.000 dizem respeito a “uma mensagem provocatória de natureza ofensiva” transmitida durante o encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que os germânicos venceram o Chelsea por 3-0.

Os outros 22.000 euros são referentes a distúrbios provocados à entrada para o Estádio Stamford Bridge, em Londres.

Também os alemães do Eintracht Frankfurt foram multados pela UEFA num total de 57.000 euros, na partida com os austríacos do Salzburgo, a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa e que culminou com a passagem dos germânicos à fase seguinte.

O Eintracht, no qual atuam os internacionais portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, foi castigado por ver os seus adeptos "exibir faixas com frases profanas" e por "descredibilizar" a UEFA, tendo ainda encargos adicionais por violações na gestão do estádio.

O Manchester City, que conta com o português Bernardo Silva, violou as regras de equipamentos de aquecimento, designadamente no tamanho dos logótipos dos patrocinadores, na vitória (2-1) diante do Real Madrid, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da ‘Champions’, tendo sido condenado a pagar uma multa no valor de 3.000 euros.

Os ‘citizens’ estão proibidos pela UEFA de participar na Liga dos Campeões nas próximas duas épocas, por alegadas irregularidades no cumprimento do fair-play financeiro.