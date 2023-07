Desde 2021/22 no Sporting, o médio, de 22 anos e oito vezes internacional pelo Uruguai, muda-se para o campeão francês, com o qual assinou um contrato de cinco anos, até 30 de junho de 2028.

Com formação no Fénix, no Uruguai, Ugarte chegou ao Famalicão, que mantém uma percentagem do passe, em 2020/21, no qual passou apenas uma temporada, antes de se transferir para o Sporting, no qual se tornou indiscutível esta temporada, fazendo 47 encontros.

Ugarte torna-se a segunda maior venda dos ‘leões’, depois da saída de Bruno Fernandes para o Manchester United em 2019/20, por 65 milhões de euros.