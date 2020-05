Logo após a partida, o clube alemão publicou no Twitter a foto do atacante de 22 anos com a legenda em inglês: "No explanation needed" ("Não precisa de explicações").

O gesto foi popularizado pelo jogador de futebol americano Colin Kaepernick em 2016 para denunciar a violência policial nos Estados Unidos, especialmente contra a comunidade afrodescendente, e em apoio ao movimento "Black Lives Matter", que voltou a mobilizar-se após a morte de Floyd, de 46 anos, na última segunda-feira, 25 de maio.

As imagens de Floyd a ser sufocado até a morte por um polícia ao ser detido provocou manifestações violentas em diversas cidades dos Estados Unidos, havendo confrontos há cinco noites consecutivas

Marcus Thuram é filho do ex-jogador Lilian Thuram, campeão do mundo pela França em 1998 e que se tornou um porta-voz dos movimentos contra o racismo.

No sábado, o jovem médio norte-americano Weston McKennie, do Schalke 04, usou em campo uma braçadeira com a mensagem "Justice for George" ("Justiça por George").

"Poder usar esta visibilidade para chamar a atenção sobre um problema que já dura muito tempo, é ótimo", escreveu McKennie no Twitter. "Defendemos o que acreditamos e acho que é hora de nos escutarem", completou.