“Toda a gente sabe que o relvado do Jamor torna o jogo mais lento e mais cansativo, pelo que temos de nos adaptar o mais depressa possível àquele relvado”, acrescentou, assinalando que não se pode trabalhar lá, mas pode-se “trabalhar mentalmente para encontrar soluções para ultrapassar esse problema”.

O Belenenses SAD tem as suas “especificidades”, como todos os adversários, e o Boavista terá de as perceber e de “encontrar os antídotos para as poder ultrapassar”.

O objetivo ‘axadrezado’ é “continuar a pontuar”, segundo Lito Vidigal, que considera que há “igualdade” entre as duas equipas no que respeita ao favoritismo e reafirmou que tem procurado incutir nos seus jogadores a convicção de que “é possível vencer todos os jogos”.

Na quarta-feira, o médio Fábio Espinho rescindiu contrato com o Boavista e o treinador disse que “é uma pena” que tal tenha acontecido, para depois afirmar que “os jogadores têm as suas vidas e as suas vontades e os clubes também”.

O Belenenses SAD, 15.º classificado, com dois pontos, recebe o Boavista, quinto com cinco, na sexta-feira, às 21:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.