Federer, atual terceiro do mundo, já tinha assegurado pela 13.ª vez uma vaga nos ‘quartos’ em Flushing Meadows, ao derrotar o belga David Goffin, 15.º do circuito, por 6-2, 6-2 e 6-0, ao cabo de uma hora e 19 minutos.

O pentacampeão do US Open (2004-2008) vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov, 78.º do ‘ranking’, que se estreia nesta fase do torneio norte-americano, depois de ter eliminado o australiano Alex de Minaur, 38.º do mundo, em três 'sets', por 7-5, 6-3 e 6-4.

No torneio feminino, a norte-americana Serena Williams, oitava do mundo e seis vezes campeã no torneio norte-americano, avançou para os ‘quartos’ ao derrotar a croata Petra Martic, 22.ª da hierarquia, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Na sua 11.ª presença consecutiva nos ‘quartos’ do US Open, Serena, que procura o 24.º ‘major’ e o primeiro desde que foi mãe, vai defrontar a chinesa Qiang Wang, 18.ª do circuito WTA, que se estreia nesta fase do torneio depois de ter protagonizado a jornada de domingo, com o triunfo frente à australiana Ashleigh Barty, segunda cabeça de série, por 6-2 e 6-4.

Igualmente surpreendente foi a primeira vitória da britânica Johanna Konta, 16.ª favorita, no sétimo embate com a checa Karolína Plísková, terceira do mundo, por 6-7 (1-7), 6-3 e 7-5, em duas horas e 24 minutos.

Konta vai disputar uma vaga nas meias-finais frente à ucraniana Elina Svitolina, quinta da hierarquia, que derrotou a norte-americana Madison Keys, 10.ª do circuito, por 7-5 e 6-4, num duelo entre estreantes nas oito finalistas em Nova Iorque.

Em pares, João Sousa, com parceiro argentino Leonardo Mayer, que chegaram às meias-finais do Open da Austrália de 2019, eliminaram o polaco Lukasz Kubot e o brasileiro Marcelo Melo, segundos cabeças de série, em dois ‘sets’, por 7-6 (7-2) e 6-3, em uma hora e 38 minutos.

Nos quartos de final, nos quais a dupla luso-argentina estiveram em 2015, vão defrontar os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, 12.ºs favoritos.