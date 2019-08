A checa Karolina Pliskova, terceira do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para a terceira ronda do US Open em ténis, ao derrotar a georgiana Mariam Bolkvadzeo.

Pliskova não sentiu grandes dificuldades para se desembaraçar da atual 202.ª da hierarquia mundial, tendo vencido em uma hora e oito minutos, com parciais de 6-1 e 6-4. Na terceira ronda, a jogadora checa vai enfrentar a vencedora do encontro entre a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (46.ª) e a tunisina Ons Jabeur (62.ª).