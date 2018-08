O espanhol Marcel Granollers antevê um embate complicado frente ao português João Sousa, na primeira ronda do US Open, último "major" da temporada de ténis.

"Será um encontro difícil já que conhecemos muito bem o jogo um do outro. O João é um jogador que se adapta bem ao piso rápido e gosta de dominar o ponto com a sua pancada de direita", avançou o 107.º colocado do ranking ATP, em declarações à Lusa.

Os atletas jogam amanhã, dia 28 de agosto, às 16h (hora de Lisboa).

João Sousa, 68.º da hierarquia e número um nacional, já defrontou o catalão de 32 anos em quatro ocasiões, tendo vencido nas últimas três, no Rio de Janeiro em 2014, em São Petersburgo em 2015 e no Masters 1.000 de Madrid em 2016, e cedido apenas na primeira ronda de Roland Garros, em 2012.

Naquela que será a 11.º participação no Grand Slam norte-americano, dotado de 34 milhões de euros em prémios, Granollers tem como "objetivo conseguir manter o nível de jogo dos últimos meses e poder jogar um bom encontro", depois dos dois troféus alcançados esta temporada em torneios de categoria Challenger e cinco das meias-finais disputadas, uma das quais no torneio de Newport.

Granollers, que chegou a 19 do mundo e tem quatro títulos ATP (Houston em 2008, Gstaad e Valência em 2011 e Kitzbuhel em 2013), regista como melhor desempenho a quarta ronda em Flushing Meadows, em 2013.

Nesse ano, foi eliminado pelo antigo número um mundial Novak Djokovic, que, na ronda anterior, havia afastado João Sousa. Passados três anos, em 2016, o vimaranense de 29 anos voltou a atingir a terceira ronda do US Open, tendo sido então travado pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

Este ano, após a eliminação precoce em 2017, quando perdeu frente ao veterano italiano Paolo Lorenzi, João Sousa chega a Nova Iorque com três títulos ATP na bagagem - Kuala Lumpur em 2013, Valência 2015 e Estoril Open 2018 - e o desejo de colocar um ponto final na sequência de sete derrotas consecutivas somadas desde os quartos de final do ATP 250 de Antalya, no final de maio.