Fritz, 12.º do ranking mundial, superou o quarto da hierarquia por 3-1, com os parciais de 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 e 7-6 (7-3), no Arthur Ashe Stadium, num encontro que teve a duração de três horas e 29 minutos.

O norte-americano, de 26 anos, apurou-se pela primeira vez para as meias-finais de um ‘major’, superando o anterior melhor que tinha conseguido, com presenças nos quartos de final de Wimbledon (2022 e 2024), do Open dos Estados Unidos (2023) e do Open da Austrália (2024).

Nas meias-finais, Fritz vai defrontar o vencedor do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov, nono mundial, e o norte-americano Frances Tiafoe, 20.º da hierarquia.